Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал на информацию о своем задержании в аэропорту Дубая. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Футболист оставил комментарий под постом в одной из социальных сетей, где написано, что его арестовали в Дубае. Промес отреагировал на эту новость эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает «ложь».

Инцидент с задержанием произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее «Спартак» назвали командой настроения.