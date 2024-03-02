«Зачем «Спартак» взял эту бестолочь?» Губерниев высказался о Промесе

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал шапито ситуацию, происходящую с вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был задержан в ОАЭ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это позор, который непонятно зачем нужен «Спартаку», команде, за которую мы все переживаем. Зачем превращать все это в дешевое шапито? Ребят, ну вам самим не стыдно? — хочется спросить у руководства этой прекрасной команды. Мне стыдно, например, я с огромной симпатией отношусь к «Спартаку». Но зачем взяли эту бестолочь?» — заявил Губерниев.

Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Александр Мостовой жестко раскритиковал Промеса за арест в Дубае.