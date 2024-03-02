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Промеса назвали преступником, который подставил «Спартак» со страшной силой

Экс-игрок Бубнов: Промес в дурацкое положение поставил «Спартак» уже давно

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший футболист Александр Бубнов резко высказался о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе, который был арестован в Дубае за то, что попал в аварию и скрылся с места ДТП, эксперт заявил, что игрок подставляет клуб. Его слова приводит Sportbox.

«Промес в дурацкое положение поставил «Спартак» уже давно. Клуб его покрывал после первого приговора. Сейчас, после дела о наркотиках, где он не смог ничего опровергнуть, ему грозит семь с лишним лет тюрьмы. Фактически он преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой», — заявил Бубнов.

Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Александр Мостовой жестко раскритиковал Промеса за арест в Дубае.

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