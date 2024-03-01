Экс-тренер сборной России признался, что не смог бы работать в нынешнем «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выстраивании отношений между наставником и руководством московского «Спартака». Его слова передает Legalbet.

«Основные рычаги управления должны находиться у главного тренера. Руководство же должно работать на результат, создавать необходимые условия. Я с трудом могу представить, что происходящее в «Спартаке», могло бы быть у меня. Я мог бы там работать только на своих условиях и по своим правилам. Что я всегда и делал. Где бы я ни работал, так и было, хотя не всегда складывались отношения с руководителями», — сказал Бышовец.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первую встречу после рестарта чемпионата красно-белые проведут против «Зенита» в Санкт-Петербурге 2 марта. Сразу пять игроков москвичей пропустят этот матч. Среди них Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, Наиль Умяров и Квинси Промес.

Ранее экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе.