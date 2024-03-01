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Зарема обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса

Зарема раскритиковала руководителей «Спартака» за задержание Промеса

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что менеджеры красно-белых не осознали всю серьезность дела Квинси Промеса. Об этом она заявила «Чемпионату».

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесет ответственность? Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, еще поле живое и игрок настоящий», — сказала Салихова.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая (ОАЭ) в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».

Ранее сообщалось, что Промес не вылетел в Россию после задержания в ОАЭ.

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Футбол. Чемпионат России
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