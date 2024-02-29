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Зарема назвала главную причину неготовности поля «Спартака»

Зарема обвинила гендиректора «Спартака» Малышева в неготовности «Лукойл Арены»

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Телеграм-канал Заремы Салиховой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала генерального директора красно-белых Олега Малышева за неготовность поля на домашнем стадионе клуба «Лукойл Арене». Ее слова передает «Спорт-экспресс».

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово. Помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне. Зато Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все.

Мало того, что у них буква погасла на следующий день, и далеко не сразу исправили — теперь еще и поле. «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны менеджеров», — заявила Зарема.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле домашнего стадиона «Спартака» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 19-м туре чемпионата России.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в МИД России отреагировали на задержание лидера «Спартака» в ОАЭ.

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