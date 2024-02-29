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Зарема о работе Абаскаля: этому нет прощения и оправдания

Зарема Салихова рассказала о разочаровании в тренере «Спартака» Абаскале

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что Гильермо Абаскаля не уволят из клуба в случае непопадания в топ-3 по итогам чемпионата. Об этом она заявила Metaratings.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.

Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3? Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну как обычно», — сказала Салихова.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Спартак» проведет свой первый матч после рестарта 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Ранее игрок «Зенита» рассказал, кто виноват во втором месте команды в РПЛ.

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