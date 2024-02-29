Четыре игрока «Спартака» не полетели на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург

Московский «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о пропуске несколькими игроками команды гостевого матча против «Зенита».

«Завтра наша команда проведет занятие в манеже Академии «Зенита», а в субботу сыграет против сине-бело-голубых в рамках 19-го тура РПЛ.

Отметим, что накануне в Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, который не сможет помочь «Спартаку» в Питере из-за перебора желтых карточек», — сказано в сообщении.

Команда отправится в Санкт-Петербург рейсом из Дубая (ОАЭ) 29 февраля.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита» 2 марта.

Ранее игрок «Краснодара» заявил, что в РПЛ запрещено говорить о «Зените».