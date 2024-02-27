Чемпиону UFC Махачеву напомнили об единственном поражении в карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, испано-грузинский боец Илия Топурия в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к российскому спортсмену, обладателю пояса промоушена в легком весе Исламу Махачеву.

«Этот мальчик обойдет тебя», — написал Топурия в ответ Махачеву, приложив видео поражения россиянина нокаутом от Адриано Мартинса.

До этого Махачев поздравил Топурию с завоеванием титула, назвав его словом «биджо», что буквально переводится с грузинского как «мальчик». Поражение от Мартинса, которое произошло на турнире UFC 192, стало для Махачева единственным поражением в карьере.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Топурия завоевал свой титул в полулегком весе на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля. Примечательно, что он также одолел Волкановски, который владел поясом. Испано-грузинский боец нокаутировал соперника во втором раунде.

Ранее Махачев поддержал Волкановски после потери титула UFC.