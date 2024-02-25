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Зарема заявила, что в «Спартаке» гнобят российского футболиста

Зарема поддержала решение защитника Маслова остаться в «Спартаке»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что в клубе гнобят российского защитника Павла Маслова. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«В «Спартаке» всегда надо кого-то гнобить футбольной общественности. Место Коли Рассказова теперь занял Маслов. C точки зрения бизнеcа, он все сделал правильно, c футбольной тоже. Он же не в «Крылья Советов» не ушел к грамотному тренеру, который запускает и перезапускает карьеры.

С учетом реалий, в которых оказался российский футбол, уходить в чемпионат, который еще хуже нашего, так себе перспектива для перезапуска карьеры. В «Спартаке» медицинская служба, диагностика, реабилитологи», — заявила Салихова.

22 февраля Маслов отказался от перехода в армянский «Урарту» и решил остаться в «Спартаке». Действующий контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2024 года, но в соглашении есть опция продления со стороны игрока.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

В первом матче после рестарта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее Черчесов заявил, что не ждет качественного уровня от «Зенита» и «Спартака».

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