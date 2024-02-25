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«У нас нет денег»: в клубе РПЛ раскритиковали налог на легионеров

Президент «Урала» Иванов выступил против введения налога на легионеров

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выразил несогласие с введением налога на иностранных футболистов в российском чемпионате. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Давайте сейчас все с клубов забирать будем. У «Урала» нет денег платить. Давайте еще снизим уровень нашего чемпионата. Сейчас пока берем ребят из Белоруссии, еще откуда-то. Да, наших тоже стараемся подпускать. У нас не так эффективно работала школа, но сейчас подрастают и 7-й, и 8-й, и 9-й года. Подождите немного. Я считаю, что сразу вводить налог — это немножко неправильно, наверное», — сказал Иванов.

По сообщениям СМИ, за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, российский клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей (в зависимости от его возраста).

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Урал» с 19-ю очками занимает 12-е место.

Ранее клубы РПЛ обвинили в большом количестве денег от госкорпораций.

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