Мостовой о тренере «Спартака»: в Испании знать не знают — откуда он вылез

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отказался отвечать на вопрос о том, смог бы он выступать под руководством главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова передает «РБ Спорт».

«Представить, что я играл бы под руководством Абаскаля? Прекращайте, ну вы что, издеваетесь? Хватит, елки-палки. Ему и так сделали рекламу, что он себя обеспечил на следующие пять лет. Человека в Испании знать не знают — откуда он вылез», — заявил Мостовой.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее экс-капитан «Спартака» ответил на комментарии «диванных экспертов» о себе.