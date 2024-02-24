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Мостовой заявил о синдроме зависимости клубов РПЛ от «Зенита»

Экс-игрок Мостовой: клубы тратят гораздо больше, чем показывают футболисты

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) тратят много средств на новых футболистов из-за существующей конкуренции с петербургским «Зенитом», поскольку хотят его обыграть. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Есть ощущение, что клубы тратят гораздо больше, чем то, что потом показывают игроки на поле. Грубо говоря, можно сказать, что траты не соответствуют результатам. Я думаю, что это синдром зависимости от «Зенита». «Зенит» покупает и выигрывает, а другие потом думают: «Значит, мы тоже попробуем, если деньги есть», — заявил Мостовой.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее агент новичка «Спартака» заявил, что игрок перешел в российский клуб из-за денег.

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