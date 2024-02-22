Путин отреагировал на предложение Аршавина

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

После церемонии открытия «Игр будущего» в Казани Аршавин предложил в интервью журналисту Павлу Зарубину: «У меня есть предложение, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за нашу сборную, за команды РПЛ, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это поможет сохранить интерес к футболу, потому что много ребят сейчас живут в компьютерах».

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем [Миллером]», — ответил Путин.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее глава UFC заявил, что Путин подарил Хабибу недвижимость на 20 млн долларов.