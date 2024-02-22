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Путин отреагировал на предложение Аршавина

Путин предложил Аршавину обсудить с Миллером идею создания аналога FIFA

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Первый канал

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

После церемонии открытия «Игр будущего» в Казани Аршавин предложил в интервью журналисту Павлу Зарубину: «У меня есть предложение, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за нашу сборную, за команды РПЛ, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это поможет сохранить интерес к футболу, потому что много ребят сейчас живут в компьютерах».

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем [Миллером]», — ответил Путин.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее глава UFC заявил, что Путин подарил Хабибу недвижимость на 20 млн долларов.

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