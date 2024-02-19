Кокорина хотели бы видеть в сборной России

Бывший российский футболист Владимир Гранат считает, что Александр Кокорин еще может поиграть в сильном европейском чемпионате. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Конечно, Кокорин может себя еще попробовать в сильном европейском чемпионате. Я бы вообще хотел еще увидеть Кокорина в футболке национальной команды. Как минимум Александр не уступает форвардам, выступающим в нашем чемпионате», — сказал Гранат.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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