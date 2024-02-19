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Экс-звезда «Челси» признался в любви к пиву

Бывший игрок «Челси» Азар признался, что после матча мог выпить две бутылки пива

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Reuters

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал на YouTube-канале Obi One о любви к пиву.

«Как и все бельгийцы, я люблю пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире», — заявил он. Он также признался, что после хорошего матча мог выпить одну-две бутылки пива.

10 октября Азар объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне 33-летний бельгиец разорвал контракт с мадридским «Реалом», за который выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

Также он известен по игре за французский «Лилль». За клубную карьеру Азар провел 623 матча, забил 167 мячей и сделал 157 голевых передач.

В футболке национальной команды хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.

Ранее Marca сообщила, что Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

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