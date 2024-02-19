Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о приезде иностранных лидеров на Игры будущего

Песков: Москва рада, что на Игры будущего в Россию приедут лидеры ряда стран

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что Москва рада, что на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран.

«Мы действительно рады, что собственно радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств», — сказал Песков.

Он отметил, что пресс-служба Кремля своевременно сообщит, кто это будет.

До этого стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 20-21 февраля по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера. Отмечалось, что он примет участие в официальной церемонии открытия международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в Казани. В рамках события также состоятся двусторонние встречи Жапарова, Путина и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

19 февраля в Казани стартовал первый соревновательный день «Игр будущего», 19 февраля в отеле «Корстон» проведут матчи группового этапа по онлайн-стратегии Dota 2.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в «Играх Будущего».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами