В Кремле высказались о приезде иностранных лидеров на Игры будущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что Москва рада, что на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран.

«Мы действительно рады, что собственно радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств», — сказал Песков.

Он отметил, что пресс-служба Кремля своевременно сообщит, кто это будет.

До этого стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 20-21 февраля по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера. Отмечалось, что он примет участие в официальной церемонии открытия международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в Казани. В рамках события также состоятся двусторонние встречи Жапарова, Путина и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

19 февраля в Казани стартовал первый соревновательный день «Игр будущего», 19 февраля в отеле «Корстон» проведут матчи группового этапа по онлайн-стратегии Dota 2.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в «Играх Будущего».