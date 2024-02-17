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Кокорину предрекли бан в европейском футболе из-за Украины

Петржела заявил, что из-за Украины Кокорина не возьмут в европейские клубы

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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил уровень игры российского нападающего Александра Кокорина. Его слова передает Metaratings.

«Я слежу за успехами Кокорина. Кокорин может вновь вернуться на высокий уровень, но кто его пригласит? В Европу его никто не пригласит, для него возможно только возвращение в Россию. Александр — русский, и из-за ситуации на Украине его больше не будет в европейских командах.

Я видел его игру за «Арис», он был лучшим игроком своей команды. Кокорин еще долго может держать этот уровень, но его все равно никуда не пригласят», — сказал Петржела.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Кипра 17 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Кокорина признали лучшим футболистом Кипра.

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