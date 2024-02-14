Дубль Промеса принес «Спартаку» победу в Winline Зимнем кубке РПЛ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над казахстанским «Кайратом» в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.



Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась крупным успехом команды под руководством Гильермо Абаскаля со счетом 6:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес и Квинси Промес, оформивший дубль.

Благодаря этой победе красно-белые набрали шесть очков и заняли итоговое первое место в турнирной таблице, завоевав таким образом главный трофей турнира. Для «Спартака» эта победа стала второй подряд — предыдущий трофей красно-белые выиграли в 2023 году.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из «Спартака» может уйти российский защитник.