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Дубль Промеса принес «Спартаку» победу в Winline Зимнем кубке РПЛ

Дубль Промеса помог «Спартаку» одержать победу в Winline Зимнем кубке РПЛ

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Московский «Спартак» одержал разгромную победу над казахстанским «Кайратом» в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась крупным успехом команды под руководством Гильермо Абаскаля со счетом 6:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес и Квинси Промес, оформивший дубль.

Благодаря этой победе красно-белые набрали шесть очков и заняли итоговое первое место в турнирной таблице, завоевав таким образом главный трофей турнира. Для «Спартака» эта победа стала второй подряд — предыдущий трофей красно-белые выиграли в 2023 году.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из «Спартака» может уйти российский защитник.

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