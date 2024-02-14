«Реал» добился победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский «Реал» оказался сильнее немецкого «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась с результатом 1:0 в пользу мадридской команды. Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Гол на свой счет записал Браим Диас, результативную передачу отдал Даниэль Карвахаль.

На второй минуте поединка нападающий немецкой команды Беньямин Шешко ударом головой забил, однако гол был отменен после того, как вмешалась бригада VAR — изначально был указан офсайд, однако мяч не был засчитан из-за нарушении на голкипере «Реала» Андрее Лунине.

Стартовые составы на поединок выглядели следующим образом:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Раум, Хенрихс, Клостерман, Ольмо, Шлагер, Симонс, Зайвальд, Шешко, Опенда.

«Реал Мадрид»: Лунин, Карвахаль, Менди, Фернандес, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Камавинга, Диас, Родриго, Винисиус.

Ответный матч будет сыгран в Мадриде 6 марта. Стартовый свисток прозвучит для команд в 23:00 по московскому времени.

Ранее звезде «Реала» предрекли трудности в РПЛ.