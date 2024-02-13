В «Спартаке» ответили на информацию об отмене тренировки из-за землетрясения

Глава пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов рассказал о переносе утреннего тренировочного занятия 12 февраля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Из-за проливного дождя «Спартак» перенес утреннюю тренировку, но она все равно состоялась — только несколько позже. К слову, мы тренируемся в Дубае, а не в Абу-Даби», — заявил Зеленов.

12 февраля «Матч ТВ» сообщил, что красно-белые отменили тренировку в Абу-Даби из-за проливного дождя и землетрясения в 2,8 балла.

«Спартак» проводит свои сборы в ОАЭ. Красно-белые провели два матча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Москвичи разгромно проиграли «Ростову» со счетом 0:3 и одержали уверенную победу над «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

В Российской премьер-лиге «Спартак» после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В первом матче после рестарта чемпионата красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом». Матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что ведет переговоры с зарубежным клубом.