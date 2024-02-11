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Юные футболисты разгромили машину участника СВО

В Самаре игроки академии «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО

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Телеграм-канал «Самара на максималках»

В Самаре воспитанники академии футбольного клуба «Крылья Советов» разгромили машину, чей владелец оказался участником специальной военной операции на территории Украины. Свои действия они сняли на видео, которое появилось в Telegram-канале «Самара на максималках».

На кадрах несколько подростков пинают стекла машины, заваленной снегом. В результате один из них выбивает стекло в двери. Как минимум двое подростов на видео одеты в куртки с эмблемой самарского клуба.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале подтвердил, что подростки являются юными футболистами 2009 года рождения из академии «Крыльев», а также что автомобиль принадлежит военному из зоны СВО. Карпов подчеркивает, что автомобиль стоял бесхозным многие месяцы.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) основная команда «Крыльев Советов», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре самарская команда сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 1 марта.

Ранее «Спартак» обыграл сборную мира и стал обладателем Кубка легенд.

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