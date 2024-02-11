Первая ракетка России проиграла в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. Для нее этот титул стал седьмым в карьере и вторым в текущем сезоне. 7 января она выиграла турнир категории WTA 500 в австралийском Брисбене.

Призовой фонд WTA 500 в Абу-Даби превышает 920 тысяч долларов. В прошлом сезоне победительницей стала Белинда Бенчич из Швейцарии, обыгравшая в финале россиянку Людмилу Самсонову.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. На теннисных соревнованиях россияне выступают без национального флага.

Ранее Тарпищев описал российскую теннисистку фразой «ей нельзя есть сладости».