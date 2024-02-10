Зарема Салихова жестко раскритиковала гендиректора «Спартака» Малышева

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике генерального директора красно-белых Олега Малышева, передает Metaratings.ru.

«Малышев может хорохориться, говоря, что агенты не ставят ультиматумы клубу. В сильном клубе не ставят, но и тренер в сильном клубе ведет себя по-другому. И спортивный директор», — сказала Салихова.

Также Салихова отметила, что генеральный директор должен сидеть в клубном офисе, а не пробивать выезды на сборах в клубной униформе.

9 февраля Малышев заявил, что агент капитана «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев не может ставить клубу условия.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее в «Спартаке» отреагировали на неприличный жест руководителя «Зенита».