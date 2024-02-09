Мостовой предсказал победителя в матче за лидерство в чемпионате Испании

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Жирона», которая долгое время лидировала в Ла Лиге, подустала и сейчас ей будет тяжелее соперничать с мадридским «Реалом». Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«В текущем сезоне «Жирона» — как в свое время выступал английский «Лестер». Тогда вся Европа болела за этот клуб. Помимо того, что «Жирона» идет на высоком месте, они играют действительно очень здорово. Это фантастика!

«Жироне» уже становится тяжелее, потому что «Реал» их обогнал. В предстоящем матче все решится. Винисиус будет большой потерей для «Реала». Не удивлюсь, если счет будет 2:1 в пользу мадридской команды», — заявил Мостовой.

«Реал» сыграет с «Жироной» 10 февраля в рамках 24 тура чемпионата Испании. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.30 по московскому времени.

После 23 туров «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» отстает на два балла и расположилась на второй строчке.

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