Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Созин выступил против отстранения Израиля от турниров, приведя в пример Россию

Экс-член комитета по этике РФС Созин выступил против политических акций в спорте

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин не поддержал призыв 12 футбольных федераций стран Ближнего Востока отстранить Израиль от международных турниров. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Я против любой политики в спорте. Я не против Израиля и я не за Палестину, у них свои дела. Я не политолог, чтобы говорить. Но на взгляд спортивного функционера, это политическая акция. Мы этих акций нахлебались полный рот. Мы — это Россия.

Это касается всех видов спорта — политика не должна касаться соревнований. Хочу достучаться до всех, что Россию отстранили только по политическим мотивам. Тот же Международный олимпийский комитет очень некрасиво ведет себя», — заявил Созин.

8 февраля Футбольные ассоциации 12 стран, в том числе Палестины, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, написали письмо с призывом отстранить израильские команды от международных соревнований до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал глава Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

Соответствующее письмо с призывом было разослано всем членам Международной федерации футбола (ФИФА). Израильская футбольная ассоциация призвала власти отклонить предложение об их отстранении, пожелав удачи Иордании в финале Кубка Азии.

Ранее сборная Ирландии отказалась пожать руки игрокам команды Израиля.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами