Созин выступил против отстранения Израиля от турниров, приведя в пример Россию

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин не поддержал призыв 12 футбольных федераций стран Ближнего Востока отстранить Израиль от международных турниров. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Я против любой политики в спорте. Я не против Израиля и я не за Палестину, у них свои дела. Я не политолог, чтобы говорить. Но на взгляд спортивного функционера, это политическая акция. Мы этих акций нахлебались полный рот. Мы — это Россия.

Это касается всех видов спорта — политика не должна касаться соревнований. Хочу достучаться до всех, что Россию отстранили только по политическим мотивам. Тот же Международный олимпийский комитет очень некрасиво ведет себя», — заявил Созин.

8 февраля Футбольные ассоциации 12 стран, в том числе Палестины, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, написали письмо с призывом отстранить израильские команды от международных соревнований до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал глава Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

Соответствующее письмо с призывом было разослано всем членам Международной федерации футбола (ФИФА). Израильская футбольная ассоциация призвала власти отклонить предложение об их отстранении, пожелав удачи Иордании в финале Кубка Азии.

Ранее сборная Ирландии отказалась пожать руки игрокам команды Израиля.