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12 стран призвали ФИФА отстранить Израиль из-за сектора Газа

Sky News: 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль

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РИА Новости

12 футбольных ассоциаций призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские команды от участия в турнирах. Об этом сообщает Sky News.

Футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн. Соответствующее письмо с призывом было разослано всем членам ФИФА. Израильская футбольная ассоциация призвала власти отклонить предложение об их отстранении, пожелав удачи Иордании в финале Кубка Азии.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее сообщалось, что Чеферин не хочет отпускать Россию из УЕФА.

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