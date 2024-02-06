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Пятерым хоккеистам запретили играть за Канаду из-за обвинений в сексуальном насилии

Пять хоккеистов не смогут играть за Канаду из-за обвинений в сексуальном насилии

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РИА

Федерации хоккея Канады на своем официальном сайте объявила, что пятерым хоккеистам запрещено выступать за национальную команду из-за обвинений в сексуальном насилии.

Среди обвиняемых вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), нападающие Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Майкл Маклауд («Нью-Джерси Дэвилз»), а также защитник Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»). Клубы предоставили игрокам бессрочный отпуск. За сборную они не сыграют до окончания апелляционного процесса.

По информации источников издания The Globe and Mail, хоккеисты изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года, сразу после чествования национальной команды за победу на МЧМ.

Изначально расследование полиции было закрыто без предъявления обвинений в феврале 2019 года. В апреле 2022 года неназванная женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя от них в качестве компенсации $3,55 млн.

Ранее пятерых хоккеистов сборной Канады обвинили в изнасиловании.

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