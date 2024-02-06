Семин хочет видеть Анчелотти на посту тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что хотел бы видеть Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет мадридский «Реал», на посту тренера красно-зеленых, передает «РБ Спорт».

«Анчелотти — выдающийся тренер, мой кумир. Мы много раз играли против него. Анчелотти приезжал к нам на турнир в Москву. Если бы он пришел в «Локомотив», это было бы блестяще», — сказал Семин.

14 января в финале Суперкубка Испании «Реал» каталонскую разгромил «Барселону» со счетом 4:1. На седьмой минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор. Через три минуты бразилец оформил дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски сумел один мяч отыграть. Еще до перерыва «Реал» смог снова поразить ворота Андрея Лунина. Снова отличился Винисиус. Он оформил самый быстрый хет-трик в «Эль-Класико» в XXI веке.

В середине второго тайма Родриго установил окончательный счет. На 71-й минуте был удален капитан «Барселоны» Рональд Араухо.

В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3 в добавленное время. Команда Хави взяла верх над «Осасуной» 2:0.

Ранее Анчелотти повторил достижение Зинедина Зидана.