Армянский клуб отказался играть с россиянами из-за украинцев

Армянский «Пюник», которым владеет российский бизнесмен Артур Согомонян, отменил товарищеские встречи с «Оренбургом» 22 января, «Крыльями Советов» 7 февраля и «Химками» 11 февраля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Как утверждает журналист, армянская команда отказалась играть с российскими клубами из-за решения украинских футболистов «Пюника».

Организатор сборов предупреждал отечественные команды, что встреча с армянским клубом может не состояться. «Оренбургу» выплатят €10 тыс. за срыв матча.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Сочи» (11 очков) замыкает турнирную таблицу РПЛ, на два очка больше у идущей 15-й калининградской «Балтики».

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что футболисты российских клубов подрались на сборах в Турции.