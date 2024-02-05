На Кипре заявили, что Кокорин мог бы заиграть в Италии

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе заявил, что футболист команды Александр Кокорин мог бы играть в итальянской Серии А, передает Metaratings.kz.

«Безусловно, он бы мог играть в Серии А. Он выбирал бороться за место в составе «Фиорентины», будучи четвертым-пятым нападающим, либо вернуться на Кипр», — сказал Гогнидзе.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

Ранее сообщалось, что Кокорина могут пригласить в махачкалинское «Динамо».