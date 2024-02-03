«С нашим футболом считаются»: легенда ЦСКА похвалил ФИФА за решение по делу Норманна

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает верным решение ФИФА по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, которому была присуждена задолженность в размере €2,9 млн за незаконное расторжение контракта с «Ростовом».

По его словам, такие решения позволяют говорить о важности российского футбола в мире.

«Это очень хорошая новость — раз футболист убежал, несмотря на действующий контракт, он должен выплачивать штраф. Форс-мажора никакого не было, так что это можно считать очень хорошим знаком, который говорит о том, что с нашим футболом в мире еще считаются», — заявил Пономарев.

Согласно документам ФИФА, если «Ростову» не будет выплачена компенсация, Норманн может быть дисквалифицирован. При этом «Аль-Раед», за который выступает хавбек, несет солидарную ответственность за данную выплату. Саудовскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков.

Норманн, права на которого принадлежали «Ростову», стал футболистом «Аль-Раеда» 20 августа 2023 года. Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Ранее Владимир Пономарев назвал защитника «Спартака» Георгия Джикию игроком для кухарок.