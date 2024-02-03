Валиеву в CAS защищала французская юридическая фирма

Французская фирма Pinna Legal, основателем которой является юрист Андреа Пинна, отвечала за защиту российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает Sportsnet.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и присудил россиянам третье место. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

31 января тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что «хуже вердикта быть и не могло», усомнившись в том, что спортсменку «хоть кто-то защищал на слушаниях».

Ранее Тарасова назвала трагедией дисквалификацию Валиевой.