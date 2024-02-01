«Динамо» посоветовали осуществить два-три трансфера

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат в интервью Legalbet заявил, что руководству клуба стоит подумать над двумя-тремя трансферами в текущее зимнее трансферное окно.

По его мнению, эти трансферы помогут бело-голубым бороться за самые высокие места в чемпионате страны.

«Если «Динамо» окажется без новичков в этой части чемпионата, то их состав все равно останется конкурентноспособным. Но чтобы весенний отрезок преодолеть без спадов и не зависеть от возможных травм, стоит задуматься над двумя-тремя покупками», — заявил Гранат.

В конце января СМИ сообщили об интересе к защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву со стороны петербургского «Зенита». В текущем сезоне чемпионата России Скопинцев провел за «Динамо» 18 матчей, забив один мяч.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 32 баллами идет на третьем месте. Петербургский «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. «Локомотив» расположился на четвертом месте.

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