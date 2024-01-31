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Стало известно, какую зарплату предлагал «Зенит» подписавшему контракт с ЦСКА Круговому

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» предлагал Круговому €1,2 млн в год

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Петербургский «Зенит» предлагал футболисту Данилу Круговому заключить новый пятилетний контракт с зарплатой в €1,2 млн в год, передает «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Кругового с «Зенитом» истекает летом 2024 года. После окончания сезона-2023/24 Круговой перейдет в московский ЦСКА.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник останется в «Зените» на вторую часть сезона-2023/24, а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил о панике клуба из-за ухода Кругового в ЦСКА.

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