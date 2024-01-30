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Девушка Роналду выложила фото в прозрачном наряде

Джорджина опубликовала в соцсетях фото с отдыха на Мальдивах

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Georginagio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Джорджина Родригес, спутница португальского футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серией фотографий с отдыха на Мальдивах.

На снимке она позирует в купальнике голубого цвета и прозрачном наряде.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за мадридский «Реал». Она часто появляется в качестве модели на рекламных обложках изданий.

Пара объявила о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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