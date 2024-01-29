Стало известно, когда CAS огласит решение по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по делу фигуристки Камилы Валиевой 29 января около 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение по делу Камилы Валиевой, Международного олимпийского комитета, Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства будет опубликовано сегодня около 15:00 по центрально-европейскому времени», — цитирует представителя CAS издание.

Валиева стала третьей на чемпионате России в декабре 2023 года. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны. Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. Если вина спортсменки будет доказана в CAS, ей грозит дисквалификация.

Ранее Тарасова призналась, что страшно переживает за Валиеву.