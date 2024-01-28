Итальянский футболист опубликовал видео со сравнением Путина и Байдена

Итальянский футболист Марио Балотелли опубликовал в социальных сетях видеозапись со сравнением президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В видео показано, как российский президент стоит под дождем без зонта во время церемонии в честь павших воинов, в то время как американский глава поглядывает на часы на аналогичном мероприятии в США. Спустя полчаса, как сообщает РИА Новости, публикация была удалена. Свои действия Балотелли объяснил в следующем посте.

«Это не было политическим заявлением и касалось только уважения к воинам. Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести», — написал он.

Балотелли — нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор». На клубном уровне он также играл за «Манчестер Сити», где стал чемпионом Англии и завоевал кубок страны, «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу». Часто футболист становился участником различных конфликтов в клубах. Он выступал в составе национальной сборной Италии. В 2012 году стал вице-чемпионом Европы, оформив дубль в полуфинальном поединке против Германии (2:1).

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