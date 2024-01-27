Бывший министр спорта Колобков заявил, что верит в невиновность Валиевой

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Матч ТВ» заявил, что надеется на невиновность фигуристки Камилы Валиевой в допинг-скандале.

По его словам, есть надежда, что санкций в отношении воспитанницы Этери Тутберидзе не последует.

«Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными. Посмотрим, мы не владеем всей информацией», — заявил Колобков.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с фигуристкой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинговому делу Камилы Валиевой 29 января 2024 года.

Ранее Александр Жулин рассказал, кто из фигуристок станет лидером после возможной дисквалификации Валиевой.