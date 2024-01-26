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В Челябинске стреляли в боксера-тяжеловеса

URA.RU: в Челябинске неизвестные расстреляли боксера Стоцкого

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chelboxing74/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Челябинский боксер-тяжеловес Андрей Стоцкий получил травмы после того, как мужчина выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом сообщает URA.RU.

«Пострадавший с ранениями обратился в травмпункт ГКБ №9 самостоятельно. Получил всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили изданию в больнице.

Там отметили, что спортсмену обработали раны, извлекли одну резиновую пулю. Он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе Управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

Также в полиции отметили, что наиболее вероятной причиной нападения на боксера стал бытовой конфликт. Устанавливается полная картина случившегося, выясняются все обстоятельства. Дело поставлено на контроль руководством Главного управления МВД России по Челябинской области и городского управления МВД России.

В 2021 году Стоцкий одержал победу на чемпионате России и присоединился к национальной сборной. Последний поединок он провел в июне 2023 года. Тогда в схватке, которая продлилась шесть раундов, он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.

Ранее получивший паспорт Канады боксер заявил, что чувствует себя россиянином.

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