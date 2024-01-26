«Зенит» хочет забрать футболиста у еще одно конкурента

Петербургский «Зенит» начал работу по трансферу защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева после сорвавшегося перехода футболиста столичного «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, Скопинцев хочет получать в «Зените» €1,4 млн в год. Игрок является воспитанником академии «Зенита».

Отмечается, что в случае ухода Скопинцева — «Динамо» попытается заменить его игроком Александром Эктовым из «Краснодара».

В текущем сезоне чемпионата России Скопинцев провел за «Динамо» 18 матчей, забив один мяч. Эктов в пяти матчах не отметился результативными действиями.

25 января стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался. Защитник запросил зарплату €2 млн, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. «Динамо» с 32 баллами идет на третьем месте. «Локомотив» — на четвертом.

Ранее Мостовой заявил, что отказался от «Барселоны» и «Реала».