Жена Тикнизяна назвала шуткой пост о «солнце в зените»

Яна Ромашкина, телеведущая и жена полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, в своем Telegram-канале заявила, что не намекала на переход своего мужа в петербургский «Зенит».

Днем Ромашкина опубликовала совместную фотографию с Тикнизяном, которую некоторые болельщики считали как намек на скорый переход игрока в клуб из Санкт-Петербурга.

«Удивлена, сколько людей не поняли шутки (пост выше) и уже попрощались с Наиром. Или там кто-то один не понял, всем сказал и все поверили. «Солнце в зените» — есть такое выражение. Это значит, что солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации, выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце. А мы в Абу Даби, здесь», — написала Ромашкина.

25 января стало известно, что трансфер Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался. По информации «Чемпионата», стороны не смогли договориться об условиях контракта.

Ранее сообщалось, что Наир Тикнизян мемом отреагировал на срыв перехода в «Зенит».