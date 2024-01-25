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«Динамо» забило «Аль-Вакре» девять мячей, Смолов и Тюкавин сделали по дублю

«Динамо» забило девять мячей «Аль-Вакре» в товарищеском матче

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ФК «Динамо»

Московское «Динамо» провело товарищеский матч на сборах в Катаре с местной «Аль-Вакрой». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счетом 9:2.

Уже к перерыву счет был 7:1. В составе москвичей по дублю оформили Федор Смолов и Константин Тюкавин. Также за «Динамо» отличились Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев и Даниил Фомин.

Во втором тайме бело-голубые еще дважды поразили чужие ворота. По мячу в свой актив записали Денис Макаров и Александр Чупаёв. «Динамо» одержало вторую победу на зимних сборах — до этого москвичи взяли верх над братиславским «Слованом» 2:1.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, команда Марцела Лички набрала 32 очка. Первый после зимней паузы матч в РПЛ бело-голубые проведут 2 марта — на своем поле они сыграют дерби с «Локомотивом».

Кроме того, 12 марта «Динамо» сыграет ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», игра состоится в Санкт-Петербурге. Первый матч закончился победой москвичей 1:0.

Ранее гол 40-летнего Лебеденко не спас «Торпедо» от поражения в матче с ЦСКА.

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