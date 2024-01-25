Владелец «Слована»: какое отношение игроки «Динамо» имеют к событиям на Украине?

Владелец братиславского «Слована» Иван Кмотрик объяснили проведение контрольного матча с московским «Динамо». Его слова передает Denník N.

«А с кем нам играть, если «Динамо» тоже тренируется здесь? Нам нужен был равный соперник. С клубом «ВиОн» из Злате-Моравце мы могли бы сыграть и в Словакии. Какое отношение футболисты [«Динамо»] имеют к событиям на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — «Газета.Ru»)?» — заявил Кмотрик.

23 января «Динамо» обыграло «Слован» со счетом 2:1. После этого пражская «Славия» отказалась играть со «Слованом».

«Слован» и «Славия» входят в высшие футбольные лиги своих стран и неоднократно были чемпионами республик.

«Динамо» после первой части чемпионата России набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» на шесть баллов и от петербургского «Зенита» — на четыре.

19 тур РПЛ пройдет в марте. Команда Марцела Лички на своем поле сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее иностранный тренер заявил о проблемах из-за работы в России.