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Призер Олимпиады: был приятно удивлен тем, что Медведевой дали роль Коровы на льду

Фигурист Энберт: был приятно удивлен тем, что Медведевой дали роль Коровы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал, как отреагировал на новость о том, что Евгения Медведева будет исполнять роль идеальной Коровы Мули в новогоднем спектакле Ильи Авербуха «Корова на льду».

«Это интересная задумка Ильи. Евгения любит примерять на себе разные образы и пробовать что-то новое, они с Ильей находятся в прекрасном творческом тандеме. Когда услышал о новой роли Евгении, я был удивлен, но удивлен приятно. Первой мыслью было: «Ничего себе! Вот это интересно, вот это классно!». Я думаю, Евгении было интересно это воплощать, Илье было интересно это придумывать, а зрителям было интересно на это посмотреть. Все оказались в плюсе», — сказал Энберт.

Также серебряный призер Олимпиады рассказал о новогоднем спектакле, в котором принимал участие сам.

«У Ильи было много новогодних сказок. Я катался в «Морозко», мы выступали в разных городах России. Я очень рад, что очень много любителей фигурного катания посетили наши сказки и зарядились новогодним настроением. Спасибо всем за аплодисменты, это всегда очень приятно», — сказал Энберт.

Ранее призер Олимпиады рассказал о поцелуе с Медведевой.

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