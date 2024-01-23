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Призер Олимпиады рассказал о поцелуе с Медведевой

Фигурист Энберт заявил, что его не смутил поцелуй с Медведевой в шоу «Кармен»

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Александр Вильф/РИА Новости

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал, какие эмоции испытывал во время репетиции и показа на льду сцены из спектакля «Кармен», где ему нужно было поцеловать Евгению Медведеву.

«Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определенные вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен», — сказал Энберт.

Также серебряный призер Игр рассказал о сходстве между собой и офицером Хосе, роль которого он исполнял в спектакле «Кармен» Ильи Авербуха.

«Хосе — это противопоставление Кармен, такой легкой и взбалмошной девушке. Он очень спокойный человек, который предпочитает структурированные действия. В этом есть определенное сходство между мной и этим персонажем.

Мне очень помогли вжиться в этот образ долгие годы работы в команде Ильи Авербуха. Работа с Ильей, Еленой Станиславовной Масленниковой, Александром Жулиным и многолетняя смена разных образов многому меня научили», — отметил Энберт.

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