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Канадец из «Авангарда» заявил, что не любит российскую музыку

Игрок «Авангарда» Спунер: я не люблю слушать российскую музыку

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Александр Кряжев/РИА Новости

Канадский форвард омского «Авангарда» Райан Спунер рассказал о своих предпочтениях в музыке. Его слова передает Legalbet.

«Если быть честным, я не люблю слушать российскую музыку. Мой плейлист состоит из англоязычных исполнителей. Но российские песни у меня тоже есть в телефоне, наверное, где-то 15 треков. Бывает, что я их включаю, но очень редко.

Я учу русский язык, но не через российскую музыку. Я люблю кантри-музыку, кельтскую музыку, тропикал-хаус, техно, рок. Я настоящий меломан», — сказал Спунер.

Канадский нападающий перебрался в «Авангард» летом 2023 года. До этого он играл за минское «Динамо» и «Автомобилист». В Америке форвард защищал цвета «Бостон Брюинз» и «Эдмонтон Ойлерз».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Спунер провел 50 матчей, отметился 17 заброшенными шайбами и 35 результативными передачами. он является третьим бомбардиром омичей после Владимира Ткачева и Рида Буше.

«Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции.

Ранее Ковальчук обратился к фанатам после очередного поражения «Спартака».

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