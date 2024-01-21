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«Реал» обыграл последнюю команду Ла Лиги, уступая 0:2

«Реал» вернулся на первое место в Ла Лиге благодаря победе над «Альмерией»

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Reuters

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 3:2.

Подопечные Карло Анчелотти пропустили уже на первой минуте матча. Отличился Ларджи Рамазани. Перед самым перерывом Эдгар Гонсалес сделал счет 2:0 в пользу «Альмерии».

На 57-й минуте Джуд Беллингем реализовал одиннадцатиметровый удар за фол бразильца Кайки (попадание мяча в руку). Арбитр принял решение после просмотра VAR. Через 10 минут Винисиус Жуниор сравнял счет в матче. Судья сначала хотел отменить взятие ворот, но после просмотра видеоповтора засчитал гол. Даниэль Карвахаль принес «Реалу» победу, забив на 99-й минуте.

После этого матча «сливочные» набирают 51 очко и поднимаются на первое место в турнирной таблице. На два очка меньше у идущей второй «Жироны». Она сыграет свой матч с «Севильей» вечером 21 января.

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 14 матчей. Последний раз команда Анчелотти проиграла в сентябре «Атлетико». Всего у «сливочных» 11 побед и три ничьих.

Ранее ЦСКА вслед за «Зенитом» разгромил своего первого соперника в 2024 году.

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