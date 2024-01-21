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«Спартак» назвали «чистокровным Ferrari»

Зарема заявила, что в спортивном директоре «Спартака» Амарале много романтизма

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что в новом спортивном директоре красно-белых Томаше Амарале очень много романтизма. Об этом она рассказала в интервью Metaratings.ru.

«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь». По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный Ferrari. Либо первый, либо вдребезги», — заявила Салихова.

Амарал в интервью пресс-службе «Спартака» заявил, что постарается убедить перспективных игроков приехать в Россию из-за интереса к проекту.

Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В португальском клубе он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее назвали тренера, который мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке».

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