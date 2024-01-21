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Мостовой о возможном уходе Абаскаля из «Спартака» в «Кадис»: это просто понты

Экс-футболист Мостовой не верит, что Абаскаль уйдет в «Кадис» из «Спартака»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал вбросом информацию о том, что наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль уйдет в испанский «Кадис», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю. Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто», — сказал Мостовой.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в Испании заявили, что Абаскаль станет главным тренером «Кадиса».

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